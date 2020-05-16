Tatvan'da harabe halindeki 44 konut yıktırıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde harabe halde olan afet konutları yıktırıldı.

10 Mayıs günü Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mahallede harabe halde olan afet konutlarının yıktırılmasını isteyen sakinlerin talebi yerine getirildi.

Tatvan Belediyesi iş makineleri tarafından söz konusu bölgede 112 daireden oluşan 28 bloktan 11'inin yıkım işlemlerine başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Naim Dağdagül, yaptığı açıklamada, 1998 yılında Hizan ilçesinde yaşanan afetten dolayı 2006 yılında yapılan 28 bloktan 11'nin 14 yıldır kullanılmadığı için harabe hale geldiğini ve madde bağımlılarının mekanı olduğunu söyledi.

Dağdagül, İçişleri Bakanı Soylu'ya duyarlılığından dolayı çok teşekkür etti.