Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında temelden hasar gören 4 katlı bina yıkıldı.

Olay, bu gün öğle saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bitişiğinde bulunan bir binanın temel kazma çalışması sırasında 4 katlı binada ağır hasar meydana gelmişti. Gündüz saatlerinde tedbir amaçlı boşaltılıp, çevresinde güvenlik önlemi alınan bina akşam saatlerine doğru kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmiş olması ile olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Gün boyu ana yolun tek şerinin güvenlik amaçlı kapatıldığı bölgede enkaza müdahale çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan; binanın yıkılma anı ise enbean kameralara yansıdı.