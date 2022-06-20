Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü

20.06.2022 20:02

Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü Bitlis'in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında temelden hasar gören 4 katlı bina yıkıldı.

Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında temelden hasar gören 4 katlı bina yıkıldı.

Olay, bu gün öğle saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bitişiğinde bulunan bir binanın temel kazma çalışması sırasında 4 katlı binada ağır hasar meydana gelmişti. Gündüz saatlerinde tedbir amaçlı boşaltılıp, çevresinde güvenlik önlemi alınan bina akşam saatlerine doğru kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmiş olması ile olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Gün boyu ana yolun tek şerinin güvenlik amaçlı kapatıldığı bölgede enkaza müdahale çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan; binanın yıkılma anı ise enbean kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Kazı çalışmasında temeli ağır hasar gören bina için iş makineli önlem Kazı çalışmasında temeli ağır hasar gören bina için iş makineli önlem ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:24:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tatvan'da hasar gören bina böyle çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement