Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Tatvan'da "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

1 saat önce

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Aylık Genel Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Tatvan'da
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Aylık Genel Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Birlik başkanlığında yapılan toplantıya, Bitlis il merkezi ve tüm ilçelerin halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı. Yaygın eğitim ve hayat boyu öğrenme ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda, yapılan tüm çalışmaların genel bir değerlendirmesi ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların planlanması yapıldı.

Toplantı sonrası Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Birlik, katılımcılara başarı ve iyi dilek temennisinde bulundu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis, Tatvan, Güncel
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