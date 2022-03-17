Tatvan'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Tatvan'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

17.03.2022 15:26
Tatvan'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokak ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Yoğun kar ve olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Tatvan'da, sokak ve yabani hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ile kırsalda belirlenen bölgelere yem bırakıldı.

Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Teknikeri Ömer Atış, ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarından dolayı yaban ile sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti.

Atış, "Bu nedenle doğaya yem bırakma çalışmalarımızı sıklaştırdık. Sokak ve yabani hayvanlar ile kuşlar için doğaya yem bırakma çalışmalarımız, hava durumuna göre devam edecek." dedi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Tatvan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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