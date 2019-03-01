Tatvan'da Hem Tarafından 270 Kurs Açıldı

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan 270 kurstan 4 bin 968 kursiyer faydalandı.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan 270 kurstan 4 bin 968 kursiyer faydalandı.



HEM Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, ilçede eğitim öğretim yılında çeşitli alanlarda açılan 270 kursa 4 bin 968 kursiyerin katıldığını söyledi.



Bin 558 kursiyerin kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandığını, bin 5 kişinin de okuma yazma öğrendiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:



"Vatandaşların sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamak amacıyla sürekli çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda önemli verimler aldık. Devam eden birçok kursumuz var. 1. kademe okuma yazma kursundan 668, 2. kademe okuma yazma kursundan 337, mesleki ve teknik kurslardan ise 3 bin 963 kursiyer faydalandı."

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