Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Hırsızlık Olaylarının Failleri Tutuklandı

Tatvan'da Hırsızlık Olaylarının Failleri Tutuklandı

15 dakika önce

Tatvan ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tatvan'da Hırsızlık Olaylarının Failleri Tutuklandı, System.String[]
Tatvan ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, 23 Aralık'ta durumundan şüphelenilen bir ticari aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçta LCD TV ile bir şüphelinin üst aramasında yüzük bulunmasının ardından araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği ve şüphelilerin ürünleri satmaya çalıştıklarının anlaşılması üzerine, 6 evde yapılan aramalarda, bahse konu şüpheliler tarafından ikametlerden çalınan
8 LCD TV, tablet,
3 kol saati ve
5 yüzük olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira malzeme ele geçirilmiş, ilçemizde meydana gelen 5 hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise serbest kalmıştır. Suç eşyası satın almaktan 5 şüpheli hakkında da işlem yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

TV, Aralık, Tatvan, 3. Sayfa
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