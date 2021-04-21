Tatvan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Asayiş Büro Amirliğimizce, Tatvan'da meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin R.K. ve A.A. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiş, R.K. ve A.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hırsızlık olayı neticesinde, çalınan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS