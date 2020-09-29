Tatvan'da hırsızlıktan aranan 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Tatvan'da hırsızlıktan aranan 5 zanlı yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, iki ayrı hırsızlık olayında, haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, iki ayrı hırsızlık olayında, haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki ayrı hırsızlık olayında haklarında arama kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Karıştıkları hırsızlık olayında kimlikleri tespit edilen A.İ., A.İ., Y.İ., S.C.K. ve Z.Ç, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi de serbest bırakıldı.



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