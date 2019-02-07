Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Hükümlülere Yönelik Kalfalık Sınavı

Tatvan'da Hükümlülere Yönelik Kalfalık Sınavı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik kalfalık sınavı düzenlendi.

Tatvan'da Hükümlülere Yönelik Kalfalık Sınavı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik kalfalık sınavı düzenlendi.

Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2019 Şubat dönemi kalfalık-ustalık sınavları kapsamında Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 ayrı meslek dalında gerçekleştirilen kalfalık sınavına 36 hükümlü katıldı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak ve mesleki eğitim merkezde görevli öğretmenler gözetiminde yapılan sınavda, başarılı olan hükümlülere kalfalık belgesi verilecek.

Düzenlenen sınav ile ilgili bilgi veren Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan eğitim protokolü kapsamında Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki erkek hükümlülere yönelik kalfalık sınavı düzenlediklerini söyledi. Sınavın mobilya süsleme, aşçılık, kaynakçılık, erkek terziliği, hazır giyim model makineciliği, yapı tesisat sistemleri, yapı yalıtım, yapı yüzey kaplama ve erkek berberliği olmak üzere toplam 9 ayrı meslek dalında gerçekleştirildiğini belirten Çetin Barak, sınavda başarılı olan hükümlülere kalfalık belgesi verileceğini ifade etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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