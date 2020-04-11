Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor - Son Dakika

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Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Kültür Mahallesi'ndeki eski ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, iki kez onarılan hat, yıprandığı için tekrar hasar gördü. Bu nedenle su verilemeyen mahallelere, arızanın giderilmesini ardından su verilmesi planlanıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:46 Kaynak: AA
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