Tatvan'da ilk defa yapılan araba fuarına vatandaşlardan büyük ilgi - Son Dakika

Tatvan'da ilk defa yapılan araba fuarına vatandaşlardan büyük ilgi

BİTLİS - Bitlisin Tatvan ilçesinde ilk defa organize edilen araba fuarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ayarcı Oto Aksesuar ve Arabacı Sound tarafından ilk defa organize edilen araba fuarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 'Tuning Fest 2021 Tatvan' adıyla Bitlis bölgesinde ilk defa organize edilen araba fuarına Van, Muş ve Bitlis gibi çevre illerden de katılım sağlandı. Araba fuarı organizasyonuna Bitlis İl Valisi Oktay Çağatay, Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani destek verdi.

Gerek ilçe kültür sanat faaliyetlerine ve modifiye araç bakış açısına katkısı olması amacıyla yapılan araba fuarında özellikle modifiyeli aracı birer yaşam tarzı olarak kabul eden vatandaşlar bir hayli ilgi gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesinde nadir bulunan, batıda genelde hep yapılan bir etkinlik olan araba fuarına tahmini 100-150 araba katılım sağladığını belirten fuarın organizatörlerinden Furkan Bulut; "Bizim burada ilk defa yapmaya çalıştık. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Burada modifiye sever, gençlerimiz var büyük abilerimiz var ve onlarda, arabasını sergiliyor. Yani kimse kimseden gönlü kalmasın. Dışarda adam çarşıda egzoz açacağına ayda bir buraya gelip stresini atarsa dışarıda falan egzoz açmasına gerek kalmaz. İnsanlar burada dostça arkadaşça tanışacak. Bir birlerine bir araba parçası lazım olduğunda birbirlerine numara verecekler. Hani bu şekilde bir güzel etkinlik yapalım dedik. İnşallah güzel olmuştur" dedi.

Bitlis'in, Tatvan ilçesinde ilk olan bir fuarın olduğunu söyleyen fuarın organizatörlerinden Barış Öngen; "Bugün burada böyle bir fuar düzenlemek istedik. Gençlerimize, dışarda egzoz, müzik, ses sistemini göstermek istiyor. Biz bunların yıllık ya da aylık buraya taşmak istiyoruz, böyle bir etkinlik düzenledik. Dostça yapmak istiyoruz. Burada, plaketler dağıtacağız. Birinci olacak arabalara plaket vereceğiz. Burada birinciyi neye göre vereceğiz. Burada güzellik yarışması yapılacak, basık araç yarışması yapılacak ondan sonra hard ticari yarışması yapılacak. Birde ses sistemi yarışması yapılacak. Bunlar bir ve ikinci olarak plaketle ödüllendirecektir" dedi.

Araba fuarı programın sonunda araçlarına birer sevdayla bağlı olan katılımcıların araçları içerisinden güzellik, hard basık, ses sistemi ve hard ticari olmak üzere dört ana dalda seçilen birinci ve ikinci sıradaki araç sahiplerine plaket takdim töreni yapıldı.