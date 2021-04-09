Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen toplantıda; inşaat ve emlak sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında düzenlenen toplantıda; sektör temsilcileri yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Toplantıda; iletilen sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuldu. - BİTLİS