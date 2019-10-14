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Tatvan'da iş yeri açılışı

43 dakika önce

Tatvan ilçesinde bir giyim mağazası düzenlenen törenle hizmete girdi.

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Tatvan ilçesinde bir giyim mağazası düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçedeki bir alış veriş merkezinde hizmete giren iş yerinin açılış kurdelesinin kesiminden sonra katılımcılar, mağazayı gezdi.

İş yeri sahipleri Serkan ile Serdar Kurt, ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Bitlis Miletvekilli Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Tatvan Belediye Başkan Vekili Cezmi Taşdemir ile Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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