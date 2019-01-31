Tatvan'da "İstişare" Toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İş-Kur ve SGK'nın yapılandırma, teşvikler ve desteklemeleriyle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İş-Kur ve SGK'nın yapılandırma, teşvikler ve desteklemeleriyle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.



Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; İş-Kur ve SGK'nın yapılandırma, teşvikler ve desteklemeleri masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda; İş-Kur ve SGK'nın yapılandırma, teşvik ve desteklemeleriyle ilgili bilgi ve fikir alışverişinde bulunularak, esnaf ve yatırımcıların faydalanılmasının sağlanılması amacıyla ortak çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.



Esnaf ve yatırımcıların başlatılan yapılandırma, teşvik ve desteklemelerden faydalanılmasının sağlanılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya; Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, İş-Kur Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice Adsay ve Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin katıldı. - BİTLİS

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