Tatvan'da istişare toplantısı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik ve ilçe vergi dairesi ile mal müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

TATSO başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantı neticesinde TATSO üyelerinin yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile gündemdeki diğer konular üzerine istişare edilip, fikir alışverişinde bulunuldu. TATSO Başkanı Bilal Adabağ, özellikle ressen terkler konusunda yaşanan sıkıntılar, vergi yapılandırmaları, üyelerin kayıt durumu ve esnafın vergi sıkıntıları gibi başlıca konuları gündeme getirerek, çözümü noktasındaki fikirlerini dile getirdi.

Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik ise ilçe müdürleriyle birlikte iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. - BİTLİS