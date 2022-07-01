Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

01.07.2022 13:56
Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na Tatvan Liman Başkanlığı ve Van Gölü Feribot Müdürlüğü çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Abdurrahman Aki'nin günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından Van Gölü'nde tekne turu yapıldı.

Programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da Kutlandı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da Kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı - Son Dakika
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