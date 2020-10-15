Tatvan'da kaçak keklik avlayan çobana 28 bin 430 lira ceza - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, izin belgeleri olmadığı halde yakaladığı 32 kekliği kafeslere koyan çobana, 28 bin 430 lira idari para cezası kesildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Örenlik köyünde çobanlık yapan M.G'nin arazide izinsiz keklik yakaladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde M.G'nin kendisine ait çadırdaki kafeslerde 32 keklik olduğu belirlendi.

Muhafaza altına alınan keklikler doğal yaşam alanlarına salındı, M.G ise 28 bin 430 lira para cezasına çarptırıldı.