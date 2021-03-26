Tatvan'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı tarafından okula müzik atölyesi yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Vangölü Ortaokulu'na müzik atölyesi kuruldu.

Müzik atölyesini gezen KAHEV gönüllüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Akşit Yaşar, yaptığı açıklamada, 4 yıldır eğitime destek kampanyaları yürüttüklerini söyledi.

Okulların atölye, kütüphane ve benzeri ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Yaşar, çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de çalışmalarından dolayı KAHEV gönüllülerine teşekkür etti.