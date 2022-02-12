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Tatvan'da kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi - Son Dakika

Tatvan'da kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi

12.02.2022 10:19
Tatvan'da kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi

Tatvan Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Spor Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler, hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Tatvan Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Spor Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler, hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Yaşam Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, stantları gezdi.

Kursiyerlerle bir süre sohbet ederek hazırladıkları ürünler ile ilgili bilgi alan Geylani, kadınlara yönelik desteklerinin her alanda devam edeceğini söyledi.

Merkez sorumlusu Zehra Geylani ise belediye bünyesinde açılan 16 kursa 200 kursiyerin katıldığını anlattı.

Sergide son iki ayda hazırlanan ürünlerin sergilendiğini belirten Geylani, burada elde edilen gelir ile kadınların ev ekonomisine katkı sunacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 50 farklı ürünün yer aldığı sergi 4 gün açık olacak.

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Mehmet Emin Geylani, alışveriş merkezi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi - Son Dakika


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