Bitlis'in Tatvan ilçesinde, gönül elçileri tarafından "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan öncülüğünde, ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinlik kapsamında yapılan bağışlarla, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlara ve çocuklara yardım yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Özkan, "Tatvanlı Gönül Elçileri olarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Katkı ve katılımlarıyla buradaki kadınlar da bizimle yol arkadaşlığı yapıyor. İhtiyacı olan insanlara gücümüzün yettiği ölçüde destek olmaya çalışacağız. Programda emeği olan tüm herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Hediye çekilişi ve müzik dinletisiyle sona eren programa, Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan'ın eşi Enise Karahan, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar'ın eşi Kübra Sancaktutar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani ile kurum amirlerinin eşleri ve davetliler katıldı.