Tatvan'da "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Kadın Varsa Umut Var' etkinliği - Son Dakika

Tatvan'da "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, gönül elçileri tarafından "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği düzenlendi.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, gönül elçileri tarafından "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan öncülüğünde, ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinlik kapsamında yapılan bağışlarla, ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlara ve çocuklara yardım yapılacağı belirtildi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Özkan, "Tatvanlı Gönül Elçileri olarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Katkı ve katılımlarıyla buradaki kadınlar da bizimle yol arkadaşlığı yapıyor. İhtiyacı olan insanlara gücümüzün yettiği ölçüde destek olmaya çalışacağız. Programda emeği olan tüm herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Hediye çekilişi ve müzik dinletisiyle sona eren programa, Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan'ın eşi Enise Karahan, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar'ın eşi Kübra Sancaktutar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani ile kurum amirlerinin eşleri ve davetliler katıldı.

Gönül Elçileri, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (1)
Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü (2) Karabük evine hırsız giren kadın ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi

Son Dakika Haberleri
17:16 Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler - Son Dakika
17:16 İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den "domuz gribi" açıklaması - Son Dakika
17:15 Murat İDE'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
17:14 Bakan akar idlib'deki gözlem noktalarımız kendilerine saldırı olursa karşılık verecek - Son Dakika
17:14 Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da "Kadın Varsa Umut Var" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]