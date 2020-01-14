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Tatvan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
6 saat önce
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.
Tatvan Gençlik Merkezi personeli ve öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminer, yoğun ilgi gördü..
Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, sosyal çalışmacı Müzeyyen Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Seminere, gençlik merkezi personeli, öğrenciler ile gençler katıldı.
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