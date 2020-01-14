Seminere, gençlik merkezi personeli, öğrenciler ile gençler katıldı.

Tatvan Gençlik Merkezi personeli ve öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminer, yoğun ilgi gördü..

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