Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

18 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Tatvan Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen seminere ilçedeki aile hekimleri, hemşire ve sağlık görevlileri katıldı.

Seminere katılanlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminerler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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