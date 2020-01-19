Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

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Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
18 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Tatvan Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen seminere ilçedeki aile hekimleri, hemşire ve sağlık görevlileri katıldı.
Seminere katılanlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminerler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
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