Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde kurumların katılımıyla kadınlara yönelik "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri verildi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında, kentin farklı noktalarında kadına yönelik şiddetle mücadele broşürü dağıtıldı ve afişler asıldı.

Kaymakam Özkan, ilçede kadınlara yönelik birçok eğitim düzenlediklerini söyledi.

Kentin farklı noktalarına afiş astıklarını ifade eden Özkan, "Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ilçe olarak ilgili tüm kurumlarla üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en uygun şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlıyız." dedi.