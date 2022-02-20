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Tatvan'da "kadınlar matinesi" düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da "kadınlar matinesi" düzenlendi

20.02.2022 13:51
Tatvan'da "kadınlar matinesi" düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından "kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından "kadınlar matinesi" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Fuarı Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kadınlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

Etkinlikte, yerel sanatçılar konser verdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kadınlar matinesi etkinliğine yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Kadınlara yönelik sosyal etkinliklere önem verdiklerini belirten Geylani, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kadınlar da kendilerine sunulan imkan dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

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Konser, Kongre, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da 'kadınlar matinesi' düzenlendi - Son Dakika


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