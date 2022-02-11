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Tatvan'da kadınlar ürettikleri hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Tatvan'da kadınlar ürettikleri hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

11.02.2022 09:50
Tatvan'da kadınlar ürettikleri hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tatvan Belediyesi ve Tatvan Halk Eğitimi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan 16 kursa, 200 kursiyer katıldı.

Kadınların ürettiği ürünler, belediye bünyesindeki Emek Bahçesi Mağazası'nda satışa sunuluyor.

El sanatları öğreticisi Gurbet Melekkasıdır, yaptığı açıklamada, kurslara katılan kadınların aynı zamanda Kültür Sanat ve Spor Merkezi bünyesindeki spor salonundan ücretsiz faydalandığını söyledi.

Kursiyerlerin çocukları için aynı binada kreşte eğitim verildiğini ifade eden Melekkasıdır, şöyle konuştu:

"Kurslara katılan kadınlar ürettikleri ürünlerle hem evlerinin eksikliklerini karşılıyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kurslarda üretilen ürünleri belediye bünyesindeki mağazada satışa sunuyoruz. Burada üretilen ürünlerle önümüzdeki günlerde sergi açmayı planlıyoruz. Ürünlerin hepsi el emeği ve göz nuru ürünlerdir. Buradaki sınıflarımızda hocalarımız tarafından el sanatları, flografi, iğne oyası, giyim ve benzeri kurslar veriliyor. Aynı zamanda aralıklarla kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Mağazamıza ve sergimize herkesi davet ediyoruz. Ayrıca kurslarımıza katılmak isteyen kadınlar buraya gelip kayıt yaptırabilirler."

Kursiyerden Demet Uysal da belediyenin kurs ve satış mağazası imkanlarından faydalanarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kokulu taş kursuna geldiğini ifade eden Uysal, "Burada yapılan işlemler çok güzel, herkese tavsiye ederim, çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Elde edilen gelirle aile bütçemize yardımcı oluyoruz. Zaman ekonomi zamanı, ondan dolayı belediyemizin bize sunduğu çok güzel bir avantaj." dedi.

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Tatvan Belediyesi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da kadınlar ürettikleri hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika


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