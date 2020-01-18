Tatvan'da kadınlara "gebelik" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da kadınlara 'gebelik' eğitimi - Son Dakika

Tatvan'da kadınlara "gebelik" eğitimi

6 saat önce

Tatvan Sağlık Müdürlüğü görevlileri, gebelik ve doğum ile çocuk gelişimi konularında anne adaylarına eğitim verdi.

Tatvan'da kadınlara

Tatvan Sağlık Müdürlüğü görevlileri, gebelik ve doğum ile çocuk gelişimi konularında anne adaylarına eğitim verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, ilçedeki anne adaylarına aralıklarla konuyla ilgili eğitim verildiğini belirterek, "Alanında uzman ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tatvan ilçe merkezindeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı olan anne adaylarına gebelik dönemi, doğum ve çocuk gelişimi hakkında eğitim verildi. Bu çalışmamız diğer merkezlerimizde de aralıklarla devam edecek." dedi.

Eğitime katılan kadınlara, eğitim programı sonrası "Gebe Okulu" sertifikası dağıtıldI.

Tatvan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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