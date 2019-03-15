Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kadınlara Yönelik "Kitap Kafe" Açıldı

Tatvan'da Kadınlara Yönelik "Kitap Kafe" Açıldı

1 saat önce

Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Haklar Derneği (TEK-DER) tarafından kadınlara yönelik "Kitap Kafe" açıldı.

Tatvan'da Kadınlara Yönelik
Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Haklar Derneği (TEK-DER) tarafından kadınlara yönelik "Kitap Kafe" açıldı.

İşletme Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen kafenin, kitap okuma alanı, kafeterya ve internet salonu olarak hizmete sunulduğu belirtildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan TEK-DER Başkanı Fırat Kıranşal, şunları kaydetti:

"Burası sadece bayanlara özel bir mekandır ve ücretsiz olarak hizmet verecek. Geçen yıl hazırlamış olduğumuz projemiz kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, burada derneğimiz bünyesinde Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'ni açmıştık. O projemiz tamamlandı ve şimdi aynı yerde dernek yönetimimiz bünyesinde Kitap Kafe açarak hizmete sunduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: AA

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