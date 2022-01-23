Tatvan'da kadınlara yönelik konferans verildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından kadınlara yönelik "Annem Babam Yaşadı Ben Öğrendim" konulu konferans verildi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, aile danışmanı Saliha Erdim sunum yaptı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Programa yoğun katılımın olduğunu belirten Geylani, "Etkinliklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle kışın evde kalmak zorunda olan kadınlar için güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Aile danışmanı Erdim ise çocukların sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aile içindeki durumdan en çok etkilenenler hiç şüphesiz çocuklardır. Yapılan araştırmalara göre 0-3 yaş aralığındaki bir çocuk, bir insanın ömrü boyunca öğrenebileceğinden daha çok şeyi öğreniyor. Özellikle 0-7 yaş grubu çocukların öğrenme biçimi görmedir. Çocuğunuz sizde güzel davranışı görsün ki öğrensin. Çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız öyle davranın." diye konuştu.