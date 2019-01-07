Tatvan'da Kar Kalınlığı Yarım Metreyi Geçti

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede, arabalar karla kaplandı.
Belediye karla mücadele ekipleri ilçe merkezi ve çevresinde kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Güne karla uyanan vatandaşlar da iş yeri ve evlerinin önünü temizlemeye çalıştı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da, yola çıkacak sürücülerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kar yağışının 09 Ocak Çarşamba
gününe kadar belirli aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca rüzgarın orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kar yağışı ve olası buzlanmaya bağlı kazalar, kırsal kesimlerde çığ tehlikesi, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."