Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kar Tatili

Tatvan'da Kar Tatili

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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