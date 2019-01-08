Tatvan'da Kar Tatili
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba
günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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