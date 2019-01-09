Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kar Tatili

Tatvan'da Kar Tatili

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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