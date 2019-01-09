Tatvan'da Kar Tatili
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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