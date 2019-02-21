Tatvan'da Kar Temizleme Çalışmaları
21 dakika önce
Bitlis'in Tatvan Belediyesi ilçe genelindeki mahalle ve sokaklarda başlattığı kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Bitlis
'in Tatvan Belediyesi
ilçe genelindeki mahalle ve sokaklarda başlattığı kar temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde biriken kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Mahalle ve sokak aralarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar, gece ve gündüz devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, çalışmaların cadde, sokak ve mahalle aralarında eş zamanlı olarak devam ettiğini söyledi. Önceki yıllara nazaran bu yıl daha fazla kar yağdığına dikkat çeken Başkan Aksoy, "Son yılların en çetin kışını yaşamaktayız. Halkımızın mağdur olmaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik. Kar
yağışının başladığı günden itibaren 20 iş makinesi ve 70 personel ile birlikte ilçe genelindeki 9 farklı bölgede başlatılmış olan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şu an ise, belediye ekiplerimizce Cumhuriyet Caddesi
'nde kar temizleme ve kaldırım temizliği çalışmaları sürdürülüyor" diye konuştu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:35 Kaynak: İHA
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