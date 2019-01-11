Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması

Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Tatvan'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Tatvan Belediyesi ve karayolları ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ilçe merkezindeki yollarda temizleme çalışmaları yapıldı. Yoğun kar yağışı ile birlikte 18 iş makinesi ve 70 personelin katılımıyla geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan'ı 9 eşit bölgeye bölerek çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti. Üç gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışından dolayı halkın sorunlarla karşılaşmaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Aksoy, "Üç gün devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ilçemizde tüm yollar kapandı. Bizlerde ilk etapta toplu taşıma araçları güzergahları ve hastane yollarını açtık. Daha sonra mahalle yolları, okul bahçeleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmamız devam etti. Bununla birlikte yol genişletme çalışmamız da sürüyor. 18 iş makinesi ve 70 personel ile birlikte ilçede 9 farklı gölgede çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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