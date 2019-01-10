Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

53 dakika önce

Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede üç gündür aralıklarla yağan kar, ulaşımda aksamalara neden olurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar küreklerle ev ve iş yerlerinin önününde biriken kar yığınlarını temizlerken, ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sürücülerin ve vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın kar yağışı ve olası buzlanmaya bağlı kazalar, kırsal kesimlerde çığ tehlikesi ve kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Tatvan, Güncel
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