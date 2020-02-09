Tatvan'da karla mücadele - Son Dakika
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Tatvan'da karla mücadele

1 saat önce

Tatvan Belediyesi Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan...

Tatvan Belediyesi Saha Amirliği'nden iş makinelerinin çıkış yapması

İş makinelerinin mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin açıklamaları Tatvan'da karla mücadele

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Tatvan'da karla mücadele

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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