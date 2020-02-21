Tatvan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

7 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 230 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 230 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Tipi nedeniyle kapanan köy yollarının sürekli kapandığını ifade eden Aydoğdu, "Bölgede iş makineleriyle tipiden kapanan yolları ulaşıma açıyoruz. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi buluyor." dedi.

Tatvan ilçesinde de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle şehir dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, yaptığı açıklamada, şehir dışına 10 bin kamyon kar taşıdıklarını söyledi.

Çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Korkmaz, çatılarda biriken kar kütlelerini de kontrollü bir şekilde indirdiklerini kaydetti.

Hizan ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde de İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Hakkari, Tatvan, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:01 Kaynak: AA
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