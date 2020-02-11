Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tatvan Belediyesi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tatvan Belediyesi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı ilçede, Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri 3 gündür kardan kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bölgede son yılların en şiddetli kışının yaşandığını belirtti.

Ekiplerin gece gündüz yollarda çalıştığını, ana arter ve minibüs güzergahlarına öncelik verdiklerini kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"Açtığımız yollar tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Her yolu 4-5 kez açmak zorunda kalıyoruz. 3 gündür sahadayız. Ekiplerimiz 22 mahallemizde, kamu kurumları ve okul bahçelerinde kar temizleme çalışması yapıyor. Kar yağışı beklenenin üzerinde gerçekleşti. Tatvan genelinde 300 kilometrelik yol ağımız var. Şu ana kadar tüm mahallemizde yüzde 95 oranında yollar açılmış durumda."

Belediye saha amirliğinde kurulan kriz masasında çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Servet Işık ise gelen ihbarları değerlendirerek yolda kalanların kurtarılması ve ambulansların köylere ulaşmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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