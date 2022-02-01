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Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

01.02.2022 17:06
Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen hafta etkili olan yağışların ardından vatandaşların sorun yaşamaması için cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Buzlanmaya karşı aralıklarla tuzlama yapan ekipler, kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bölgede en çok kar alan yerleşim yerlerinden birinin Tatvan olduğunu belirtti.

İlk günden bu yana ekiplerin seferber olduğunu aktaran Geylani, "Şu anda cadde ve ara sokaklarda yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Ekiplerimiz aynı zamanda, trafiğin yoğun olduğu yatay ve dikey caddelerde kar temizleme ve kar taşıma çalışması yapıyor. Bununla beraber diğer bölgelerde de tuzlama ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz haftalardır durmadan bu mücadeleyi sürdürüyor. Gösterdikleri mücadeleden dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Tatvan, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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