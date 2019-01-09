Tatvan'da Karla Mücadele Çalışması

Tatvan
Belediyesince kentteki kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.
Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ile başlattıkları kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Toplu taşıma araçlarının güzergahlarında çalışma yapıldığını belirten Menteş, "Ana caddelerde başlatılan çalışmalar ara caddelerde de devam etti. Vatandaşların mağdur olmaması için mahalle yollarını sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Kar
yağışının yoğun olarak devam etmesinden dolayı 20 iş makinesi ve 70 personelle 9 farklı gölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor." dedi.
Yol açma çalışmalarının ardından yol genişletme ve kaldırım temizliği çalışmalarının başlatılacağını dile getiren Menteş, "Düzensiz araç parkları nedeniyle kar temizleme çalışmalarında ekiplerimiz zorluk yaşıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını diliyoruz." diye konuştu.