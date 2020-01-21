Tatvan'da karla temizleme çalışmaları - Son Dakika
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Tatvan'da karla temizleme çalışmaları

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağışların ardından biriken karlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Tatvan'da karla temizleme çalışmaları, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağışların ardından biriken karlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve ara yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ulaşımın aksamaması, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Kar yağışıyla birlikte ekiplerin yollarda çalışmaya başladığını anlatan Geylani, "Başarılı çalışmalar sayesinde yollarda kar birikmesi olmadı. Ekipler biriken karları temizleyerek ilçe dışına taşıyor. İlçemizin 16 noktasında makinelerimiz yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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