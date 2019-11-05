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Tatvan'da karma sanat sergisi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Asar-ı Sanat Atölyesi tarafından karma sanat sergisi açıldı.

Tatvan'da karma sanat sergisi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Asar-ı Sanat Atölyesi tarafından karma sanat sergisi açıldı.


Kursiyerlerin yapmış olduğu eserler Tatvan'da bir AVM'de sergilenirken, açılışa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve vatandaşlar katıldı. Asar-ı Sanat Atölyesinin Kurucusu ve Koordinatörü Şazime Hancı, sergiye olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Amaç ve gayemiz bölgemizde sanatı yaygınlaştırıp istihdam alanını genişletmektir. 15 farklı sanat 5 aylık sürede 37 kursiyer ile yapılarak halkımıza açık olan sergide tanıtıldı. Ayrıca kursiyerlere belgeleri de kurum amirleri tarafından takdim edildi" diye konuştu. - BİTLİS

Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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