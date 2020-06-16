Tatvan'da kavak ağaçları kestirildi - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, polenleriyle astım, bronşit, amfizem ve alerjik hastalığı olanları rahatsız eden kavak ağaçlarını kestiriyor.

İlçede vatandaşların müracaatı sonucu harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların bulunduğu bahçelerin sahipleriyle görüştükten sonra gerekli tedbirleri alarak kavak ağaçlarının kesimi gerçekleştiriyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Kavak ağaçlarındaki polenlerin insan sağlığını tehdit ettiği gibi çevreyle ilgili sorunlara da neden olduğunu kaydeden Geylani, "Polenler çevre kirliliğine neden oluyor. Vatandaşlar polenlerden rahatsızlık duyuyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın arazilerindeki kavak ağaçlarını kesmeleri istiyoruz. Kesim konusunda yardım talep eden vatandaşlarımız 153 numaralı hattımızı arayarak talep oluşturabilir." diye konuştu.