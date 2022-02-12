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Tatvan'da kayak festivali düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da kayak festivali düzenlendi

12.02.2022 19:40
Tatvan'da kayak festivali düzenlendi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nce ilçede kayak festivali gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nce ilçede kayak festivali gerçekleştirildi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiindeki kayak merkezinde gerçekleşen festivalde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Karda güreş, kızak yarışları ve çocuk şenliği etkinliklerinin yapıldığı festivalde katılanlara su, çay, çorba, sucuk ekmek ve köfte ekmek ikram edildi.

Binlerce kişinin katıldığı programda, çocuklara kızak hediye edildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in karın başkenti olduğunu belirtti.

Çok güzel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Geylani, şöyle dedi:

"Pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelememiş ve etkinlikler düzenleyememiştik. Hayatın normale dönmesiyle etkinliklerimiz başladı. Şubat başlarında çocuk şenlikleri, sinema, tiyatro ve uzay çadırı etkinlikleri ile dengbej gecesi programları düzenledik. Bugün de buradaki açık alanda kayak ve kızak festivali düzenledik. Yoğun katılım oldu ve gelenler çok mutlu. Bu ve buna benzer etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edecek. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Programda polisler de "uyuşturucu madde ile mücadele" ve "hırsızlık ile dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler" konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıttı.

Gün boyu devam eden etkinliklere katılan vatandaşlar için belediye tarafından toplu taşıma araçlarıyla ulaşım hizmeti verildi.

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Tatvan Belediyesi, Bitlis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da kayak festivali düzenlendi - Son Dakika


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