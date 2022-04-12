Tatvan'da kitap toplama kampanyası başladı - Son Dakika
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Tatvan'da kitap toplama kampanyası başladı

12.04.2022 15:20
Tatvan'da kitap toplama kampanyası başladı

Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kitap toplama kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, ilçedeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde kurulan standı ziyaret etti.

Yüzer, yaptığı açıklamada, "Kardeşin de okusun, okuduğu kitabı" adlı kitap toplama kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın 4 gün süreceğini ve kampanya kapsamında toplanacak kitapların ilçe merkezi ve köylerdeki okul kütüphanelerine teslim edileceğini ifade eden Yüzer, şöyle konuştu:

"Kampanyamız 15 Nisan'a kadar devam edecek. Velilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden, kamu personeli ve tüm vatandaşlardan ricamız, okul kütüphanelerini daha da geliştirmek ve öğrencilerin kitaba daha rahat erişimine katkı sunmak amacıyla bu kampanyamıza destek verelim. Evlerinizde okumadığınız ve fazla olan kitapları bize teslim edebilirsiniz."

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Tatvan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da kitap toplama kampanyası başladı - Son Dakika


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