Tatvan'da "kıyı kenar çizgisi" askıya çıktı

Tatvan
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani
, Tatvan sahili kıyı kenar çizgisinin aşağı çekilmesi için hazırlanan paftaların askıya çıktığını belirtti.
Başkan Geylani, yaptığı açıklamada, yıllardır sahilde ikamet eden vatandaşların "kıyı kenar çizgisi" nedeniyle yaşadığı mağduriyeti gidermek için çalıştıklarını söyledi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan kıyı kenar çizgisi paftalarının Zabıta Müdürlüğü
binasında askıya çıktığını bildiren Geylani, Van Gölü
kıyısında bulunan yerlerle ilgili Valilik Kıyı Kenar Çizgi Tespit Komisyonunca hazırlanan paftaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını belirtti.
Geylani, talep üzerine askıya çıkarılan paftaların 24 Temmuz'a kadar askıda kalacağını kaydetti.