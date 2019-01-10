Tatvan'da Kolon Kanseri Ameliyatı Yapıldı
1 saat önce
Tatvan ilçesinde 64 yaşındaki Fahrettin Vatan'ın kalın bağırsağında tespit edilen tümör, ameliyatla çıkarıldı.
Tatvan
ilçesinde 64 yaşındaki Fahrettin Vatan'ın kalın bağırsağında tespit edilen tümör, ameliyatla çıkarıldı.
Karın ağrısı ve diğer şikayetlerle Tatvan ilçesindeki özel hastaneye başvuran Vatan'a yapılan tetkikler sonucu kolon kanseri teşhisi konuldu.
Kolonoskopi işlemi ile kalın bağırsağında kitle tespit edilen hasta için ameliyat kararı verildi.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan ve ekibi tarafından yapılan operasyonla hastanın kalın bağırsağında bulunan kitle çıkarıldı.
Gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili gazetecilere açıklama yapan Doğan, "Hastayı bir hafta önce ameliyat ettik, şuan genel durumu gayet iyi, inşallah hastamızı yarın ya da diğer gün taburcu etmeyi planlıyoruz. Taburcu olduktan sonra kemoterapi süreci başlayacak. Bu hastamız, bizim burada tanı koyup ameliyat ettiğimiz üçüncü hastamız oldu. Aslında tanı koyduğumuz çok hasta var ancak hastalarımızın bazıları tedavi için il dışını tercih ediyordu. Yapmış olduğumuz başarılı ameliyatlarla da bizler bu ameliyatların burada yapılabildiği göstermiş olduk." diye konuştu.
Hastaneye Bitlis
'in Güroymak
ilçesinden başvuran Fahrettin Vatan ise ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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