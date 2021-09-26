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Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı - Son Dakika

Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı

26.09.2021 23:42
Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan araç kaza yaptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan araç kaza yaptı; kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İstikametinden Van istikametine seyir halinde olan Alper Akarca yönetimindeki 46 ABK 575 plakalı araç, Tatvan Koyluca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Şoför Alper Akarca ve yanındaki Abdulkadir Akarca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı
Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı

Tragger, Bingöl, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı : 2 yaralı - Son Dakika
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