Tatvan'da "Korona Virüs" konulu eğitim
7 saat önce
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül Korona Virüsü ile ilgili Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde eğitim düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül Korona Virüsü ile ilgili Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde eğitim düzenlendi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Betül Çopur tarafından hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde, "Korona Virüs (Yeni 2019-nCoV)" hakkında bilgilendirme yapıldı. Virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarının da anlatıldığı eğitimde; bulaşma yolları, korunma önlemleri, hastalığın ortaya çıkması ve mevcut durum hakkında sağlık çalışanları bilgilendirdi. - BİTLİS
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