Tatvan'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Tatvan'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Tatvan'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Tatvan Belediyesi, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı kentte dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bu çerçevede çarşı merkezini yıkayan ekipler, şehir için servisleri, camiler, taziye evleri, medrese ve alışveriş merkezlerini ilaçladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de hükümet konağı binasında ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye ve diğer kurumlar olarak ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ekiplerin buna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Cadde yıkama çalışması ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Halkın yoğun olarak kullandığı ve zaman geçirdiği mekanlarda da çalışmalar yapıldı.Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ve tedbirlere uymalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle İnşallah bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatacağız."

Tatvan Belediyesi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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