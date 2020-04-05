Tatvan'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ve bağlı köylerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-17) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar ile sosyal mesafenin korunmasına yönelik denetimler yapılıyor.
Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal yardımlar ile ailelerin ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor.
İlçe genelinde denetimlerini arttıran güvenlik güçleri ise vatandaşlara uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça evden evden çıkmalarını istedi.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, "Karantina tedbiri uygulanan haneleri denetim çalışmaları devam ediyor. Karantina Hemşerilerimizin karantina şartlarına uymaları önem arz etmektedir. Karantina şartlarına uymayanları lütfen acil sağlık 112, emniyet 155, jandarma 156 numaralarımıza ihbar edin." denildi.